Az egyesület honlapja szombaton újabb erősítésről számolhatott be, a huszonnégy éves Marsa Levente, aki szervező középpályásként és csatárként is bevethető, szintén Visinka Ede csapatát erősíti a tavaszi idényben. A Kecskeméten nevelkedett Marsa Levente a kiskunfélegyházi, megye egyes évek után a Dabas-Gyón FC-t erősítette, majd visszatért Kecskemétre, onnan igazolt át most a Tisza partjára.