– Az alapszakasz hajrájához érkeztünk, rendkívül tömör a mezőnyben. Egy pontra vagyunk a 2. helytől, most a 7. pozíciót foglaljuk el. Erre nem volt példa a szezon során, furcsa is most a tabellára tekinteni. A feladat adott. Ha a felsőházban szeretnénk szerepelni majd a folytatásban, akkor a következő három meccsen a lehető legtöbb egységet kell megszereznünk. Ezt vasárnap elkezdhetjük Szombathelyen. Mivel tévés mérkőzés lesz, úgy gondolom, hogy nem is kell pluszmotiváció, ám emellett persze az előbbieket említve most kell bebizonyítanunk, hogy igazi csapat vagyunk, és a nehéz helyzeteket is megoldjuk közösen. Tudjuk, hogy a Haladásnál lesznek hiányzók a koronavírusos megbetegedések miatt, ám mikor mi kényszerültünk nélkülözni meghatározó játékosokat és hasonló helyzetben voltunk, akkor is a mérkőzés végén csak az számított, hogy ki szerezte meg az értékes pontokat. Ninoslav Aleksiccsel a közelgő Európa-­bajnokság miatt most sem számolhatunk. A Haladás bő kerettel rendelkezik, csütörtökön Újpesten is megmutatták, hogy erős gárdát alkotnak, úgyhogy nekünk is maximális fegyelem kell majd vasárnap. Nehéz mérkőzés lesz, de bízom a csapatban, és kecskeméti sikerre számítok – mondta Koós Károly.