Pongó Martin felelete alapján úgy tűnik, hogy minden rendben van, mármint a Baja Bácskában vállalt szerepét illetően, hiszen az új szerelem vagy talán inkább feladat miatt nem hanyagolja el a régit, és mint kiderült, nem is egy sportággal való szakítás a célja, az nem is volt benne az eredeti tervben sem. – Koch Tamás, a focisták edzője hívott fel, hogy nem lenne-e kedvem lemenni hozzájuk néhány edzésre, és hogy ha megtetszik, akkor akár csatlakozni a kerethez a tavaszi szezonra. Ők is, akárcsak mi jelenleg a kosárlabdacsapatnál, sokszor létszámgondokkal küzdenek, így aztán nekik is jól jön egy plusz ember. Én pedig igent mondtam a megtisztelő felkérésre.

Ami pedig a jövőbeli prioritásokat illeti, jelenleg az a tervem, hogy próbálom a kettőt együtt művelni.

Nyilván a kosárlabda élvez a számomra prioritást, de ha az időm engedi, szívesen megyek el a labdarúgókhoz is, és ha a helyzet úgy kívánja, szívesen játszom is. Ha beállítanak a csapatba, akkor próbálok segíteni – foszlatta szerte a kosárlabda-szurkolók aggodalmait és csigázta fel a bajai fociszurkolók érdeklődését Pongó Martin.