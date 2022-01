Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Szinte egész héten együtt voltunk a srácokkal, a klubvezetés lehetőséget biztosított egy mini edzőtáborhoz is számunkra. Sokat dolgoztunk, sokat beszélgettünk a héten, emellett volt két edzőmeccsünk is. Most is 90 perces terhelést akartam adni a játékosoknak, így nem is cseréltem, a mérkőzés elérte a célját. Jó napot fogtunk ki, nekünk szinte minden bejött, míg ellenfelünknek kevésbé. Nem szeretnék ezzel túlságosan foglalkozni, mert ez egy főpróba volt, az éles mérkőzés vasárnap jön. A fiúkkal elégedettek lehetünk, mert zokszó nélkül dolgoztak és dolgoznak. Most másfél nap pihenőt kapnak, keddtől pedig a szokásos ritmusban készülünk a Soroksár elleni tavaszi idénynyitóra.