A felnőtt csapat mellett az edzői feladatokat továbbra is az elnök, Vata Zalán látja el, a feladatmegosztás konkrét formája a következő időszakban fog kikristályosodni, idén nyártól pedig a tervek szerint tovább fogják erősíteni a keretet.

– Az új impulzust, amelyre a klubnak most nagy szüksége volt, természetesen nem csak személyem jelenti majd, hanem a közvetítésemmel néhány új ember érkezése is – tért át konkrét lépésekre Pandur László. – A volt megye egyes szabadszállási keret tagjai közül a csapatkapitány, Kiss Szabolcs ősz óta már a Kecelt erősíti, az idei tavaszi idényben pedig már Máruska Vitalij és Golovics István is a keceliek keretében fog szerepelni, és szó van még egy érkezőről.