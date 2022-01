Vasárnap már párosban is asztalhoz tudott állni Polónyi, akinek társa a Statisztika versenyzője, Molnár Kendra volt. A verseny első kiemeltjét alkotta párosuk, ehhez méltóan magabiztosan is szerepeltek végig a nap folyamán. Minden mérkőzését megnyerte végül a duó, így a Budapest Bajnokság U17 páros bajnokai lettek 2022-ben. Polónyi Nóra már most nagyon eredményes ebben az évben, hiszen legutóbb az U15-ös bajnokságban is aranyérmes lett párosban, míg egyéniben ezüstig jutott.