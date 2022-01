A büki edzőtáborba azonban elutazott a gárda január 17-én. Visinka Ede szerint ott már a gyógyuló félben lévő játékosok is bekapcsolódnak majd az edzésekbe. Természetesen csak fokozott terhelést fognak kapni. Az egyesület azt szerette volna, ha az edzőtáborban már az új játékosok is ott lehettek volna, de ez egyelőre még nem lehetséges. Persze lehet, hogy addigra már sikerül megegyezni labdarúgókkal. Az első felkészülési mérkőzést a Gyirmót II ellen fogják játszani január 19-én, a másodikat pedig a Győri ETO ellen. Ez utóbbi csapattal már mind a két bajnoki mérkőzést lejátszották, ezért is esett rájuk a választás, meg azért is, mert Győr közel van Bükhöz.