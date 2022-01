A második játszma elején fej-fej mellett haladtak a csapatok, 8‒9-es állást követően sorozatban szerzett három találatot az ellenfél, a hazaiak edzője pedig azonnal időt is kért. Sikerült rendezni a sorokat, 13‒14-re fel is jött a Kecskemét, Szabó Alpár sáncával pedig egyenlíteni is tudtak. A vezetést már nem bírta átvenni Nagy József csapata, sőt a vendégek ismét felül tudtak kerekedni, és 18‒25-re megnyerték a második szettet is.