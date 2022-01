– Az első és legfontosabb terv a csapat együtt tartása, hiszen az utóbbi időszakok a vándorlásról, lyukak betöméséről szóltak főleg. Mára azonban van egy egységes és erős csapatunk, amit egyben akarunk tartani. Egyetlen távozónk van Puskás Zoltán személyében, akinek a szakmai stáb nem tudott már annyi játéklehetőséget garantálni, ami az ő korában kell egy támadónak. Biztos vagyok abban, hogy vissza fog találni a góllövés útjára, nem váltunk el rossz szájízzel. Több változásról nem tudok beszámolni jelen pillanatban, konkrét megkeresést nem kaptunk senkiért, illetve érkező sincs. A téli átigazolási időszak egyébként is pangani szokott a nyárhoz képest, de ez most hatványozottan is igaz, a menedzserek részéről is ez a vélemény. Ez nekünk nem feltétlen gond, mert nem vagyunk lépéskényszerben. Megválni sem szeretnénk senkitől, és amennyiben egyben tudjuk tartani a keretet, nem is feltétlen van szükség igazolásokra sem. A klubvezetés és a szakmai stáb is úgy látja, hogy ebben a keretben még nagyon sok van, hiszen csak fél éve dolgozunk együtt. A játékoskeret átlagéletkorát nézve ennél is szebb eredmények lehetnek ebben a csapatban, ha távolabbra tekintünk. Ehhez kell az, hogy meghatározó játékosok ne távozzanak a téli időszakban – mondta Tóth Ákos az átigazolási tervek kapcsán.