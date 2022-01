Nagy József, a Kecskeméti RC vezetőedzője: – Az idei szezonban már negyedik alkalommal játszottunk a Kistext csapatával így várható volt, hogy nem fogunk tudni újat mutatni egymásnak. Az első két szettben nagyon jó nyitásokkal és kevés hibával játszottunk. Ami meg is hozta a sikert. A harmadik szettben mikor már csak be kellett volna gyalogolni a győzelembe, ám a Kistext csapata új erőre kapott. Feljavult a játékuk és sokkal kevesebb hibával játszottak így be is húzták a harmadik szettet. A negyedik szettben fej-fej mellett haladtunk és drámai végjáték alakult ki a szett végére. Amit a srácok küzdésének és győzniakarásának köszönhetően megnyertünk.