Szünetben mindkét oldalon jöttek a sorcsere, több fiatal is lehetőséget kapott Szabó Istvántól. Érezhető volt, hogy a Dabas ebben az összeállításban már sebezhetőbb, tíz perc elteltével egy szöglet után Gál meg is szerezte a vezetést (2-1). A folytatásban is a pontrúgásokkal gyűlt meg a vendégek baja, Szuhodovszki minden sarokrúgása életveszélyes volt. A 78. percben Szalai József még a kapufára csúsztatott, de a kipattanót közelről Tóth Dániel bólintotta be estében (3-1), majd 94. percben ismét ő robbant be a legjobb ütemben (4-1). 100. perc elteltével jött az ötödik gól is, Szalai és Katona kényszerítőzött egy ellentámadás végén, majd utóbbi ballal a bal alsóba lőtt (5-1). A Dabasnak is akadt lehetősége a hajrában, de Kersák megfogta Szabó ziccerét, majd a végén Tóth újabb fejesével kialakult a 6-1-es végeredmény.