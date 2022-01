Szünet után Bencsik sistergős lökete adta meg az alaphangot, majd aztán a TFSE is vezetett egy életveszélyes támadást, és egy lövési kísérlet nyomán csak kevéssel suhant el a labda a kapufa mellett. A mérkőzés ezen szakaszában elszórta a labdákat a Kecskemét, Rigónak kellett résen lennie, és figyelmeztette is a társakat, hogy jobban koncentráljanak. Mánya kapásból vállalkozott, Klcsó bravúrral hárított. Utána a 27. percben ismét Ristic volt eredményes egy sakk-mattra játszott akcióból, 4–0. A jó iramú összecsapáson felváltva alakultak ki a lehetőségek, öt perccel a vége előtt létszámfölényes taktikára váltott a TFSE, és ez a húzásuk rögtön góllá is érett, 4–1. Nem sokkal később egy saját térfélen eladott labdából könnyű gólt lőhetett a budapesti együttes, Vagner volt eredményes, ezzel kialakítva a végeredményt, 4–2.