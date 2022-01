Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – A győzelem ellenére az eredmény ma is másodlagos volt. Nagyon jó kis csapattal játszottunk, a Hódmezővásárhely jól zárta a területeket, pörgős, jó ritmusban futballozó csapat, erre számítottunk is. A játékosokat arra kértük, hogy fussanak sokat, tartsák meg a labdákat, dolgozzanak ki minél több helyzetet. A felkészülés ezen időszakában ez rendben is volt, ami számunkra fontos, a kétszer 60 perces terhelést is megkapták. Ez a héten a hatodik edzésünk volt már tulajdonképpen, melyen a célunkat elértük, nagyjából mindenki ugyanannyi időt töltött a pályán. Vannak még sérültjeink és hiányzóink, de így az ifiből is fel tudtunk hozni tehetséges fiatalokat. Jó hír, hogy köztük is voltak olyanok, akik nagyon ügyesen mozogtak. Elégedett vagyok, mert amit elterveztünk eddig, azt meg tudtuk valósítani. Nincs új sérültünk, ami nagyon fontos ebben az időszakban, remélhetőleg betegeink is visszatérhetnek hamarosan.