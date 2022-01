Nem is volt kérdés a mérkőzés előtt, hogy a találkozó esélyese a Tiszaföldvár, amely nem csak futsalban kiváló, de kimagasló idényt futottak a télen több országos teremtornán is. Bár számos hiányzó akadt náluk, a hazaiaknál is voltak, akik nem tudták vállalni a játékot, illetve többen kisebb betegséggel, sérüléssel játszottak.