Beszedics Tamás annál büszkébb a csapatára, mivel ez az első alkalom, hogy az nagypályás bajnokságban szerepelt.

– Az előző idényben háromnegyed pályás bajnokságban vettünk részt, ahhoz képest bőven van változás, de nem okozott különösebb problémát a srácoknak az átállás, mert időben megkezdtük a felkészülést a változásokra. Ami érdekesség, hogy utoljára 2012-ben volt nagypályás utánpótláscsapata a városnak, így aztán erre a kis csapatra most mindenki, aki csak a klubban tevékenykedik, nagyon büszke. Minden mérkőzésen a saját játékunkkal próbálunk foglalkozni, nem az eredmény az elsődleges cél, hanem a tudatosság. Annak belátása, hogy mit miért csinálunk, illetve a játékhelyzetek felismerése. Próbálunk a vesztes mérkőzésekben is keresni pozitívumokat, hogy mi az, ami sikerült egy erősebb ellenféllel szemben is, és mik voltak a hibák, amiken javítani kell. Fő célunk, hogy kapuskirúgás-nyomás alatt is ki tudjuk hozni a labdát, és támadást tudjunk építeni.