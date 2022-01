A verseny a nemes cél mellett is összekapcsolódik a zenével és Kodály Zoltánnal. Az útvonalon ezúttal is több helyszínen klasszikus zene csendült fel, megadva a futóknak a ritmust. A mezőny a Kodály Iskolától indul, majd a belvárosban tettek egy, kettő vagy öt kört az indulók, attól függően, hogy öt vagy tíz kilométeres, esetleg félmaratoni távra neveztek. Előzetesen közel 380-an jelentkeztek, de a helyszínen is lehetett még regisztrálni, így a résztvevők száma ötszáz körül lehetett. A futók között ott volt dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is. A legfiatalabb induló a hatéves Leiner Zsejke volt, a mezőnyben szép számmal láttuk az ötvenes-hatvanas korosztály tagjait is. A legszínesebb résztvevő egy rózsaszín-szivárványos unikornisos jelmezbe öltözött fiatalember volt, aki mint elárulta, egy elvesztett fogadás miatt vállalta az extrém felszerelésben való futást. Több kerekesszékes is teljesítette a vállalt távot, egy apuka pedig gyermekét babakocsiban tolva.

Fotó: Hraskó István