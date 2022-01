A 2020/21-es idény kezdete előtt, szeptemberben már összecsapott a két csapat, a nagykőrösi rendezésű, V. Lucifer kupán a bajaiak legyőzték a Sólymokat, és a tornagyőzelmet is megszerezték. Néhány héttel később, a 2020/21-es idény második fordulójában aztán a Nagykőrös a bajnokságban tudott visszavágni a viadalon elszenvedett vereségért, hiszen győzni tudott a Sugó partján. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a nagykőrösiek óriási csatát folytattak kitűzött céljuk eléréséért, a play-out elkerüléséért, no meg a nem kitűzött, de áhított céljuk megvalósításáért, az alapszakasz végén a legjobb nyolc közé kerülésért. Baján pedig eközben fogyott, fogyott a keret, és a Nagykőrös elleni hazai vereség után bizony senki nem gondolta volna, hogy a tavaszi, nagykőrösi visszavágón még mindig az első győzelmét szerezné megszerezni a Baja. Erre azonban reális esélye voltaképpen már a mérkőzés kezdete előtt sem volt, Hosszú István csapata ugyanis két felnőtt játékossal tudott kiállni, és a csapatból az előző bajnoki mérkőzéshez képest hiányzott ötvenhárom pont is, a Jászberény elleni találkozón 37 pontig jutó Kucsora Csaba és a 16 pontot szerző Goldrin Bence ugyanis nem tartott Nagykőrösre a csapattal. Ebből az alapállásból nem rangadó kerekedett, hanem a legek mérkőzése.

Rekordközelinek tűnik az a pontszám, amit a hazai gárda az első negyedben elért, 47 pontig jutottak.

Az egész mérkőzés tekintetében a Baja kapta a szezon legtöbb pontját egy mérkőzésen, ráadásul úgy, hogy eközben hozták a bajnokság legjobb egyéni teljesítményét, Jakab Péter ugyanis 67 pontot szerzett. A Sugó parti oldalon a szomorú rekordok között tartják számon a már említett számot is, hogy két felnőtt játékossal játszották le a mecset. Szorosra egyedül a találkozó második negyede sikerült, akkor nem csak a pontgyártást kezdte a Baja, de azt a negyedet nyerte is. A második játékrészben aztán hengerelt a teljes rotációval játszó Sólymok, amely amellett, hogy jól játszott, dobott húsz triplát is.