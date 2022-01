– Kísértetiesen hasonlít a helyzet az előző hetihez, azaz mindenféleképpen győzelmi szándékkal lépünk pályára, mást nem is tudunk elképzelni – hangsúlyozta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – A Haladás ellen a csapat nagy mentális erőről tett tanúbizonyságot. A győzelmi kényszer és a külső tényezők – közvetítés körüli változások, az ellenfél felforgatott hadrendben állt ki stb. – ellenére is felnőttek a feladathoz, és megvalósították az eltervezetteket, hozták a nagyon fontos három pontot. Most is ugyanez az út vár ránk, ugyanazzal az alázattal, szenvedéllyel kell pályára lépnünk hétfőn, 19 órától a TFSE ellen. Most egy kicsit másabb mérkőzésre számítok, hiszen a szombathelyiek öt a négy elleni taktikája miatt feléjük billent a labdabirtoklásnál a mérleg nyelve. Most nekünk kell dominálni, és az lesz a kérdés, hogy a helyzeteinkkel hogyan tudunk sáfárkodni, illetve mennyi teret adunk majd a fővárosiaknak az ellentámadásokra. Bízom a csapatban, és abban, hogy megoldjuk a feladatot, bezsebeljük az újabb győzelmet, és ezzel fontos lépest teszünk a felsőházi céljaink felé – zárta gondolatait a tréner.