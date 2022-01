A hatalmas csata a második szett elején is folytatódott, Fundoroa tovább szállította a pontokat, majd Argilagos sánca után már 5-3-ra vezetett a Kecskemét. A hálónál ekkor nagyon jól élt a Kecskemét, Tomanóczyt sem tudták sáncolni, majd Argilagos sokadik alkalommal is megmutatta kimeríthetetlen technikai tárháza minden elemét (9-4). A folytatásban életjeleket adott a Pénzügyőr, Da Silva hozta a pontot, de Argilagos gyorsan válaszolt (10-7). Kovács és Dávid hatalmas bombái után a legjobbkor jött megint Fundoroa, ekkor a pályán is forrtak az indulatok, mert két vitatható ítélete is volt a játékvezetőnek (14-11). A kecskemétiek érezhetően nem akartak abba a hibába esni, hogy megint leadják előnyüket, Gebhardt sánca után Argilagos ütött be egy bravúros pontot (16-12). PSE időkérés után folytatódhatott a játék, ami rögtön két vendég pontot hozott, Gebhardt a legjobbkor volt ezután eredményes, majd jött egy hiba Kisstől is (19-14). Egyre többet hibázott a PSE, így meccslabdáig jutott a KRC, de 24-18 után zsinórban öt pontot hoztak a vendégek (24-23). Nagy József rövid időn belül másodjára is időt kért, de ez sem segített, egyenlített a Pénzügyőr (24-24). Argilagos ezután ugyan pontot szerzett, de közben a háló alatt eltalálta Gacsot, így a vendégek fordítottak, majd Gacs sánca után a sírból hozták vissza a szettet (24-26).