A serdülőknél (U15) ezt az utat már végigjáró Polónyi Nóra rutinosnak számító versenyzőként és esélyesként érkezett a páros és egyéni versenyszámokra, de az utóbbi időben térdsérülései hátráltatták felkészülését, sőt még indulása is kétséges volt. Szerencsére a verseny napjára sikerült elfogadható állapotba hozni a lábát, így bizakodhatott egy sikeres szereplésben. A páros versenyszámban Molnárral (Statisztika) az oldalán első kiemeltként favoritként léptek asztalhoz, amit meccsről meccsre sikerült érvényesíteni, és az egész mezőnyt maguk mögé utasítva állhattak a dobogó legfelső fokára. Egyéniben második kiemeltként a főtáblán, az első körben erőnyerőként nézhette Polónyi, hogy ki érkezik az ágára. Az első mérkőzésén Pétery (Pécs) ellen kezdett egy 3–1-es győzelemmel, majd Erdélyi (Szeged) volt a szenvedő fél, akit 3–0 arányban múlt felül. A következő Müller (Soltvadkert) elleni 3–1-es diadal már a döntőbe jutást jelentette Polónyinak, ahol Barcsai (Statisztika) volt az ellenfél. A döntőben, fontos pillanatokban most az ellenfélnek sikerült az akaratát pontokra váltani. A végeredmény így 3–1 lett a budapesti lánynak. A rossz előjelek ellenére így is sikeres hétvégét tudhat maga mögött egy arany- és egy ezüstéremmel a kecskeméti tehetség, aki újabb sikeres évet indíthatott meg ezzel.