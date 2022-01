– Miként ismerkedtél meg a futással?

– Tudni kell, hogy a családom szerint kiskoromban hiperaktív gyermek voltam, rengeteget mozogtam és játszottam, néha kockázatos helyzetekbe is belementem. A mozgás, a sport később intézményes keretek között is fontos részévé vált az életemnek, így először általános iskolai, játékos sportversenyeken vettem részt, majd később nyolc–kilencéves koromban a foci került előtérbe. Az edzőim és a testnevelőtanáraim felismerve a gyorsaságomat számos futóversenyre, illetve diákolimpiára elvittek, ahol idővel jöttek is a sikerélmények. Emlékszem, már ekkor nagyon a szívemhez nőtt a futás, mint mozgásforma.