– Hajdú Hunor volt az egyik játékos, akit beépítettünk, ő egyébként közben ki is öregedett az ifiből, mellette pedig főként Tusori Gergő és Fenyesi Bálint kapott lehetőséget, nem is keveset. Azt pedig, hogy milyen szépen megállták a helyüket tétmeccseken is, egy konkrét eredménnyel is tudom igazolni. A kiskunfélegyházi rangadón ugyanis, amelyen a mester, Florin Nenad sem tudott jelen lenni betegség miatt, és egyébként is igen kevesen voltunk, Tusori Gergő jó hetvenöt percet kapott, pályára lépett Hajdú Hunor is, és kitűnően ellátták a feladatukat. Meg is nyertük azt a pokolian nehéz mérkőzést 2–1-re, tehát eredményes is tudott lenni a csapat a fiatalokkal a keretében.