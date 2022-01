– Sajnos foghíjasok vagyunk, több játékosunk most tér vissza a betegségből, sérülésből – adott gyors helyzetjelentést Visinka Ede. – Éppen ezért Győrben, az ETO ellen csak tizenhárom mezőnyjátékossal tudtunk pályára lépni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon jól helytálltunk. Meg kell dicsérnem minden játékos hozzáállását, mert ilyen kevés létszámmal is mindenki odateszi magát. Persze vannak még hibák, amit ki kell majd javítanunk a január 30-i rajtig, de most nagyon jó mérkőzést játszottunk, és le tudtuk győzni az ETO-t – értékelt a tiszakécskei tréner.

A csapathoz három új játékos érkezett, akik hétfő óta együtt készülnek a kerettel. Korábban megírtuk, hogy kik távoztak a csapattól, ez most eggyel bővült, mégpedig Tajti Norbert kapussal, aki helyett érkezett Halasi Péter, ő öt évig játszott a Vác csapatában. A fiatal Szalay Szabolcs helyére mindenképpen igazolni akartak egy játékost, aki középpályás poszton bevethető. Úgy tűnik, hogy meg is találták Kosznovszky Márk személyében, aki az MTK-tól került Tiszakécskére. A harmadik új játékos Marsa Levente, akit a Kecskeméti TE a napokban küldött el fegyelmi okok miatt, rá támadó középpályásként számít a vezetőedző. Mind a három játékos játszott is a kétszer 45 perces, ETO FC Győr elleni felkészülési mérkőzésen, sőt Kosznovszky Márk gólt is rúgott.