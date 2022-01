Wittmann vette vállára a Kecskemétet, kétszer is kiválóan célzott (86-83). Jaramaz is csatlakozott, ám Haynes-Jones könnyedén tehette fel utána a túloldalon (88-85). Dramicanin 90-85-re módosított, a PVSK viszont nem akart leszakadni, 90-87-tel indult a ráadás utolsó perce. Ivosev volt precíz, majd Milutinovic csak az egyik büntetőjét dobta be eztán, és még volt idő egy pécsi támadásra (91-89).

Jól védekeztek a hírös városiak, és végül hosszas tanakodás után a kiguruló labdát a KTE-nek ítélték.

Karadhodzicsnak ütöttek oda egyből, akinek már csak a vonalra kellett állni, és második dobásával lepörgetni az időt. A végeredmény: 91-89.