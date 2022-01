A sokáig csak távozókról beszámoló klub a napokban alaposan belehúzott az átigazolási piacon is, hiszen több játékos érkezését is bejelentették. A kapuba a rutinos Halasi Péter érkezett Vácról, míg a középpályán a 19 esztendős, a Győr ellen rögtön góllal bemutatkozó Kosznovszky Márk jelenthet erősítést az MTK-ból. A kék-fehérektől érkezett Balázs Benjámin is, aki a Kaposvár és az Újpest színeiben is játszott korábban, összesen 286 NB I.-es meccse van. Mellettük új arc a KTE-től távozó Marsa Levente is.