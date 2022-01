– Ha filmes hasonlattal élhetek a jelenlegi helyzetünk leírására, akkor a Menekülés a győzelembe című alkotás jut elsőre az eszembe, azt hiszem, ez a cím illik ránk a jelen pillanatban a leginkább – szemléltette a végletekig kiélezett helyzetet Koós Károly, a csapat vezetőedzője. – A keret tagjaiban persze munkál most egy természetes feszültség, hiszen igaz ugyan, hogy ez a mérkőzés is csak egy bajnoki, viszont tökéletesen tisztában van mindenki azzal, hogy mégsem csak egy átlagos bajnoki a sok közül, hiszen a helyzet úgy alakult, hogy rengeteg nyitott kérdés maradt az elmúlt évek egyik legkiélezettebb alapszakasza után.

Ám úgy gondolom, hogy helyén tudjuk kezelni ezt, és képesek leszünk megszerezni a felsőház kiharcolása érdekében a győzelmet.

Az előző héten természetesen végig az Aramis SE volt fókuszban, a lehető legjobban kielemeztük a játékukat. Tudjuk, hogy erős a keretük, hogy sok gólt lőnek, viszont sokat is kapnak. Az öt a négy elleni játék nagy fegyverük, biztos ezúttal is fognak élni ezzel a taktikai elemmel, úgyhogy erre is felkészülünk. Bízom a csapatban, sok akadályt már sikerrel vettünk, és ezt a kihívást is abszolválni fogjuk.