A soltvadkerti Vadkert FC STE II., amely a megyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában szerepel, tornát szervez vasárnap Soltvadkerten. A megannyi, a felkészülési időszakban szervezett hétvégi torna közül ez a rendezvény atekintetben emelkedik ki, hogy több régióból is érkeznek nevezők – csupa megye hármas klub –, ráadásul az egyes régiókból rendre olyan párosok jönnek, amelyeknek a bajnoki összecsapásai rendre derbiszámba mennek a saját régiójukban. A Közép csoportból ott lesz a mezőnyben a rendező Vadkert II. mellett a Kecel második csapata, ez egy vadkerti derbi. Az Északi csoportból is érkezik két csapat, a Ballószög és a Helvécia, ez a párosítás szintén a szomszédvári derbik kategóriájába tartozik, akárcsak a Tázlár–Bócsa páros, akiknek az egymás ellen vívott bajnokijaik szintén kiemelkednek a bajnoki fordulók szürke hétköznapjaiból. Bár a Balotaszállás az idei évben a Közép csoportban szerepel, a Kunfehértó pedig a Déliben, ez a két csapat szintén ősi riválisnak számít. Minden adott tehát egy felfokozott hangulatú, izgalmas tornához, amelyen nem csak az a kérdés, hogy ki nyeri meg, hanem hogy a csoportmérkőzések során vajon hány derbire kerül sor, és hogy a helyosztókon kerülnek-e össze természetes riválisok. Szinte csak a Kaskantyú az, akinek az ősi ellenfele, a Csengőd hiányzik a mezőnyből, de a Kasi is bőven csemegézhet magának a mezőnyből helyi riválisokat. Az A csoportba a Kecel II., a Kaskantyú, a Kunfehértó, a Ballószög és a Balotaszállás kapott besorolást, a B csoportban a rendező Vadkert FC, a Tázlár, a Helvécia és a Bócsa küzd a minél rangosabb helyosztóért.