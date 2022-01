– A Budaörs ellen ült minden, de hiába nyertünk 7–0-ra, továbbra is a földön kell maradnunk. Most jönnek majd az igazán fontos meccsek. Mindenki várja a rajtot, hiszen a bajnokság teljesen más. Az utóbbi hetekben heti tíz edzésünk volt, ehhez jöttek az edzőmérkőzések, de ennek a munkának teljesen más a hangulata, mint a bajnoki ritmusnak és meccseknek. Végre újra nagy számban jönnek a szurkolók, szeretnénk nekik is bizonyítani. Mindannyian azon vagyunk, hogy az őszi szériát tovább tudjuk vinni. Ősszel szereztem 10 gólt, az a minimális elvárásom magammal szemben, hogy ezt a számot tavasszal is hozzam. Az sem baj persze, ha több lesz – mondta Lukács Dániel.