– Nagy megtiszteltetés érte Kecskemét városát, hiszen a tallini U23-as Európa-bajnokság megnyerése egy olyan pillanat volt a magyar atlétika történetében, ami nem gyakran ismétlődik meg – mondta dr. Salacz László Palkovits István U23-as Eb-címét méltatva. – Az atlétikát mindig a sportok királynőjének nevezik, hiszen minden sportág alapját jelenti a futás. Örülök, hogy Kecskemét is feliratkozott a sportág térképére, ehhez továbbra is minden támogatást meg fog adni a város híres versenyzőjének és edzőjének, hogy a jövőben is hasonló sikereket érhessenek el. Amikor pár éve kialakult egy összefogás révén ez az atlétika centrum, akkor végre otthonra lelhetett a kecskeméti atlétika. Európai szintű, modern körülmények adottak, azonban ezt tartalommal is meg kell tölteni, ami a közelmúltban sikerült – mondta dr. Salacz László a díjak átadását megelőzően.