– Az idegenbeli mérkőzésünk igen rosszul sikerült az előző fordulóban, nem igazán teljesítettünk az elvártakhoz mérten. Hazai pályán, a Fehérvár ellen tökéletes lehetőséget kaptunk véleményem szerint arra, hogy most bizonyítsunk. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, viszont ahogy készülünk az Alba ellen, illetve amilyen a hozzáállása a csapatnak, győzelemmel zárhatjuk a találkozót. Ehhez természetesen most is szükségünk lesz szurkolóinkra, akik minél jobban buzdítanak minket, annál jobban tudunk küzdeni mi is – mondta a mérkőzés kapcsán Lukács.