Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Az volt a fő célunk, hogy hétvégén 90 perces terhelést adjunk a keretnek. Mivel a Budaörs csak egy meccset vállalt végül, így nagyon örültünk, hogy a Vác elvállalta ezt a meccset. Jó kis csapat, kitűnő edzővel. Nálunk valóban több fiatal is lehetőséget kapott az U19-es csapatból, mellettük voltak sérülésből visszatérő játékosok is a pályán. Örültem, mert jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, több helyzetet is kidolgoztunk, de a befejezésekkel még mindig hadilábon álltunk, több figyelem kell ennél.

A jó ritmus a megfelelő helyeken párosult labdaszerzésekkel, így kicsit csalódott voltam, hogy a szünetig nem találtunk be.

A második félidőben bátrabb volt a Vác, meg is szerezték a vezetést, de örülök, hogy erre jól reagáltunk. Sikerült fordítani, külön öröm emellett, hogy Győri Ábel már a második gólját szerezte a felkészülés során. Elérte a mérkőzés a célját, összességében a játék ritmusával, a helyzetek számával is elégedett voltam. Ez a csapat ma és holnap regenerál, holnap pedig jön a második edzőmeccsünk a Budaörs ellen, ahol hasonló terhelést kap a keret másik fele is.