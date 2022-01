Az újabb kétszer 60 perces mérkőzés nagyon jól indult hazai szempontból, hiszen a 9. percben máris megszületett az első gól. Tóth Dániel jött fel a jobb oldalon, majd Bartha is csatlakozott az akcióhoz, beadását aztán Lukács vágta be néhány méterről (1-0). A folytatásban is megmaradt a kecskeméti fölény, három minutum elteltével Tóth hozta helyzetbe Lukácsot, a vendég kapus azonban jól lépett ki és hárítani tudott. A 21. percben ismét Tóth keverte meg emberét a jobb oldalon, lapos beadása megpattant, így nagyot kellett védenie ismét a Rákosmente a kapusának. A 24. percben Grünvald pontos beadásába Szalai József kapott bele, ami így tökéletesen érkezett Lukács elé, ő azonban fölé lőtt kapásból. A folytatásban Szalai Gábor átlövése, valamint Nagy kevéssel fölé szálló fejese okozott veszélyt, majd a 34. percben jött a második találat. Nagy ugratta ki Lukácsot, aki egyedül tört kapura, az akció végén aztán önzetlenül passzolt Bartha elé, aki nem is hibázott (2-0). A 39. percben Szalai József is közel járt a gólszerzéshez, de Grünvald lapos beadása kifelé pattant róla, majd az 56. percben Bartha ziccerét fogta meg a kapus. A hajrára így is maradt még egy kecskeméti gól, egy szöglet után Szalai Gábor maradt üresen a hosszún, aki egy átvétel után a hosszú felsőbe bombázott ballal (3-0).