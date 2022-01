Hiányzója most is lesz a Kecskemétnek, de a Pécs ellen ezzel együtt is csak a győzelem lebeg a szemek előtt.

– Sok múlik azon, hogy éppen milyen felállásban tudja a szakmai stáb pályára küldeni a csapatát. Egy-két játékos hiánya már teljesen átírja az erőviszonyokat. Nálunk Fazekas Máté betegség miatt biztosan hiányozni fog.

A Pécs egy rendkívül kellemetlen gárda, hiszen Ivosev és Brkic dörzsölt kosárlabdázók.

Mellettük az amerikaiak képviselik az atletikát, a sebességet, és vannak tapasztalt magyar játékosaik is. Jelen állás szerint a PVSK kerete hosszabb, mint a miénk, ennek ellenére mi csak győzelemben gondolkodunk. Nagyon fontos lesz, hogy a közönség, ahogy eddig is, most is ott álljon mellettünk, mert ők tudják azt az extra energiát biztosítani, ami számunkra kell a sikerhez. Együtt, csapatmunkával sikerülhet tovább növelni győzelmeink számát – zárta gondolatait Forray Gábor.