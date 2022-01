Szabó Szilárd huszonhét éves, de egyáltalán nem mondható vándormadárnak, a pályafutása során mindössze három klubnak volt igazolt játékosa. Szabó Szilárd elmondta, hogy néhány éve már Jánoshalmán lakik, de egyébként borotai, és ezt nagy örömmel mondja, mert nagyon szereti csöndes, nyugodt szülőfaluját. És hogy a pályán hol érzi magát a legjobban? – A klasszikus középpályás poszt a nekem való. Nem mondom, hogy nem szoktam – ha az élet és a mester megkívánja – gyakran hátrébb is játszani, mert sokszor a védelmet is erősítem, de igazából a középpályás posztot szeretem, ott vagyok otthon, és ott is érzem a leghasznosabbnak magam.