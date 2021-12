Virágh Ferenc már megfordult a hírös városi futsal klubnál az NB II.-es években, neve a labdarúgás és a futsal világában jártas szurkolók számára is ismerősen cseng. Labdarúgó edzőként legutóbb a tiszakécskei klub alkalmazásában állt, ahol az előző években több funkciót is ellátott, volt többek között előbb a felnőtt csapat megbízott, majd az NB II.-ben szereplő felnőtt keret vezetőedzője is. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei első osztályban szereplő Tiszaföldvár vezetőedzőjeként dolgozik, amellett vállalta el, hogy besegít a ScoreGoal Futsalnál a szakmai munkába.