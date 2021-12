Pedig az elején minden nagyon szépen indult. Fél perc kellett várnia csak a kecskeméti közönségnek, hogy a csapata megszerezze a vezetést. Mánya szépen cselezte magát végig a bal szélen, és lőtt a hosszúba a kapus mellett, 1–0. A nyírségiek ébresztőt fújtak, majd egy védelmi megingást kihasználva Tifán révén egalizáltak a 4. percben, 1–1.

Vérszemet kaptak a vendégek, és Halmavánszkinak kellett több védést is bemutatnia, hogy ne változzon az eredmény. Inkább a küzdelem dominált a folytatásban, mintsem a pengés megoldások.

Időt kért Koós Károly, és ez jót tett a kecskemétieknek, ugyanis Bencsik révén ismét vezetéshez jutottak a 13. percben, 2–1. Nem sokáig maradt a hazai előny, Matheus kontrából lógott meg a labdával, és nagy erővel lőtte ki a kapu jobb oldalát, 2–2. Közel volt az első etap hajrájában a gólszerzéshez az SG Kecskemét Futsal, ám vagy a védők lábán, vagy a kapusban halt el a kísérlet, így döntetlennel mehettek szünetre a felek.

Fotó: Bús Csaba

Hasonló volt a forgatókönyv fordulást követően is, a mélyen védekező Nyírgyulaj ellen nagy erőket mozgósítottak a hírös városiak, ám a harmadik találat csak nem akart megszületni. Eközben akadt lehetőség a túloldalon is. A 23. percben egy feldobott labdát jól tartott meg Tifán, majd fordulásból a felsőlécet találta telibe. Mánya csúszott be, ám a kezét érte a labda, így büntetőt lőhetett a vendég együttes. Matheus kísérletét Halmavánszki bravúrral védte, maradt a 2–2. A lélektani előny így a Scoregoalhoz került, és ezt sikerült gólra váltani: Bencsik centerezésére Sallai érkezett jó ütemben a 28. minutumban, 3–2. Most sem tartott sokáig a hazai öröm, Krajnyák két percen belül egyenlített, 3–3.

Hiába voltak a hazai helyzetek, ezt követően újra a Nyírgyulaj örülhetett, ráadásul kétszer is egymásután.

Előbb Vlaszovics lövése jutott némi szerencsével a hazai kapuba, majd labdavesztés után, kontrából Matheus is betalált, 3–5. Ekkor elszabadultak az indulatok, Mánya a kiállítás sorsára jutott, két percig emberelőnyben játszhatott a nyírségi gárda. Sikerült kivédekezni ezt az időszakot, majd időkérés után létszámfölényes játékra váltott az SG Kecskemét, de ebből is a vendégek jötte ki jól, Matheus lőtte meg az üresen tátongó kapuba a csapata hatodik, a saját maga harmadik gólját, 3–6.

Koós Károly, a kecskeméti vezetőedző értékelése: – Ma jobban akarta a győzelmet a Nyírgyulaj, mint mi. Egy az egyben megvertek minket, és maximálisan kihasználták a helyzeteiket. Mi tagadás, kaptunk egy gyomrost, ebből kell most felállni. Ha megint hittel és alázattal, egymásért küzdve tudunk kiállni a pályára, akkor lehetünk ismét sikeresek.

SG Kecskemét Futsal–Nyírgyulaj Futsal 3–6 (2–2)

Kecskemét, vezette: Borbás Bottyán, Kakuk Szabolcs.

ScoreGoal Kecskemét: Halmavánszki – Aleksic, Biró, Ristic, Mánya. Csere: Klacsák – Bencsik, Öreglaki, Hadnagy, Sallai, Kovács Á.

Nyírgyulaj: Opre – Szőcs, Vlaszovics, Tifán, Matheus. Csere: Petró – Szabó Á., Orosz, Krajnyák, Tóth E., Domokos, Tamás.

Gól: Mánya 1., Bencsik 13., Sallai 28., illetve Tifán 4., Matheus 15., 32., 39., Krajnyák 30., Vlaszovics 31.

Sárga lap: Öreglaki 32., Bencsik 34., ill. Krajnyák 33.

Kiállítva: Mánya a 33. percben.