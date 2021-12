Bácsbokod ellen magabiztos győzelmet aratott a Kunfehértó, 15–0-ás győzelemmel tartotta otthon a három pontot, ugyanakkor nem felejtették el megdicsérni a vendégeket is, akik eleve foghíjasan álltak föl, de sportszerűen, a kilencven perc leteltéig becsülettel állták a rohamokat és a gólokat. A hazai csapatban a gólszerzésben Grácz Roland és Horváth Ákos jeleskedett, előbbi hat, utóbbi három alkalommal talált a Bokod hálójába, ám a dicséretes módon minden részletre kiterjedő beszámolóból azt is megtudhattuk, hogy Grácz Roland látszólag kitűnő teljesítményét árnyalja, hogy a hat gólját tizenkét kihagyott ziccer mellett szerezte. A veterán Suba Lászlóról sem feledkezik meg a beszámoló, aki ezúttal csereként állt be, mégis a rövid játékideje alatt egy gólig és egy gólpasszig jutott, de valójában azért emelték ki, mert 54 évesen is szinte minden mérkőzésre eljön a csapattal. Ha beáll a meccsen, ha nem. Ezen a napon annyira elégedettek voltak az egész gárda teljesítményével, hogy a meccs játékosa rovat ez alkalommal a meccs csapata rovattá módosult.