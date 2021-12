Győri találatával indult a második játékrész, amivel 6–5 után ismét csak egy gól volt a két csapat közt a különbség, de nem sokáig, Menyhárt ugyanis zsinórban két hetest is értékesített a másik kapunál. A 40. percig két kétperces kiállítást is túlélt a KTE úgy, hogy a vendégek nem tudtak egalizálni. A főszereplő ebben továbbra is Deményi kapus volt, aki kirobbanó formában védett. A szintén remek napot kifogó Enomoto Yuga a félidő felénél egymás után kétszer is eredményes volt, 21–17-nél időt kért Djukic Dragan, a vendégek mestere. A vezetőedző mellett a vendégszurkolók is elégedetlenek voltak, egyre hangosabban fejezték ki nemtetszésüket.

A folytatásban Menyhártot ziccer közben meglökték, de sípszó nem érkezett, ellenben a túloldalon Deményi újabb szenzációs bravúrt mutatott be.

Sunajko hetedik gólja után azonban Bencze József rendelte magához játékosait. Az időkérés ellenére a következő pár perc a Bányászról szólt, öt támadásból öt gólt lőtt, mellyel máris egyenlő lett az állás, 24–24. Három perccel a vége előtt Enomoto villogott emberhátrányban, előbb átlövésgólt lőtt, majd hetest harcolt ki, amit Menyhárt kritikus pillanatban bevágott, ez volt a kilencedik gólja a szélsőnek. Eggyel ment a Kecskemét, mikor fél perc volt hátra. Támadhattak a vendégek az egy pontért, ám a rutinos jobbátlövő, Balogh lövése a kapufán csattant, majd a kipattanót Deményi ismét kivédte.

A kapus összességében tizenöt védéssel és közel negyven százalékos kapusteljesítménnyel végzett.

Ezzel a KTE Piroska-szörp 27–26-ra megnyerte a meccset.