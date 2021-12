– Van két kiemelkedő csapat a mezőnyben, ez a Budapesti Erdért SE és a Budaörsi Sport Club, akik játékerőben, játékosállományban és anyagi lehetőségben is előrébb tart a többi klubnál. Mi az év elején azt a célt fogalmaztuk meg, hogy próbáljunk meg bejutni a Final four-ba, ahogy tavaly is. Az őszi szezont a harmadik helyen zártuk, ami a célkitűzésnek megfelel. Külön öröm volt számunkra, hogy még a Budaörs és az Erdért csapatát is meg tudtuk szorongatni az egyéni meccsek alkalmával. Játékosunk Radonjic Aleksandra pedig Magyarország egyik legjobb versenyzőjét, Póta Georginát is legyőzte. Ezek a teljesítmények is mutatják, hogy ha sikerül egy jó napot kifognunk, akkor egy-egy mérkőzésen a legjobbak ellen is sikeresek lehetünk. A visszavágón ugyanúgy kell asztalhoz állnunk, és kellő hittel, illetve jó formával ismét okozhatunk meglepetést. De ez igaz azokra a csapatokra is, akik mögöttünk állnak a tabellán. Vannak olyanok, akikre nekünk is figyelni kell. Akadtak külföldi játékosok, akik ellen voltak nehezebb pillanataink, de a végén mindig sikerült azokat a meccseket behúzni, akik papíron nekünk álltak. A 12 csapatos bajnokságágban mindössze a Budaörs és az Erdért ellen kaptunk ki. A Győrrel döntetlent játszottunk, a többi mérkőzésünket viszont megnyertük.