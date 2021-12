Dobogósok csaptak össze pénteken este a Messzi István Sportcsarnokban, ennek megfelelően káprázatos, igazi rangadóhangulat fogadta a pályára kivonuló csapatokat.

A vendégeket is elkísérte egy küldöttség, a hazai drukkerek pedig alaposan kitettek magukért már a kezdés előtt is. Karahodzsics szerezte az első kosarat, hamar fordított a vendégcsapat, majd Milutinovics egy triplával 5–3-ra módosította az állást. Óriási akarással harcolt a kecskeméti gárda, félelmetes gépezetként dolgozott a szombathelyi alakulat. A hazaiak akarását mi sem jellemezte jobban, mint amikor Milutinovics távolija ugyan nem sikerült, ő azonban a túloldalon, az alapvonalon túl a levegőben úszva utolérte a labdát, és a gravitáció törvényeire rácáfolva visszarepítette Pollard irányába, aki egy kétpontost süllyesztve 8–10-re módosította az állást. Ezután 18–10-re meglépett a vendégcsapat, Forray Gábor gyorsan időt is kért, hogy idejében rendezze a sorokat.

12–21-es vendégvezetésnél alakult ki az eddigi legnagyobb vendégfór, a hazaiak aztán az első negyed utolsó negyven másodpercében ezt 16–21-re kozmetikázták.