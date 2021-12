‒ Tudni kell, hogy a dartsnak két szakága van. Steel és Soft darts. A Steel dartsban amikor a Hírös Hunokhoz kerültem, akkor az első osztályban szerepeltek és első évemben én is meghívást kaptam ebbe a csapatba, ami nagy büszkeséggel töltött el. A Soft darts bajnokságban akkor indultunk először az országos csapatbajnokságon és egyből engem választottak csapatkapitánynak. Gondolom ez annak is köszönhető, hogy én akkor már legalább 15 éve sportoltam, és emiatt van mentális erőm. Egyből megnyertük a harmadosztályú bajnokságot, és a másodosztályban folytattuk, ami a COVID miatt sajnos egy két éves évad lett, vagyis két évig tartott egy versenyszezon, végül ott is második helyen végeztünk, így jövőre a Soft szakágban is az élvonalban szerepel a Hírös Hunok. Bár jelenleg is tag vagyok, a röplabda edzések és a munka mellett sokkal limitáltabbak a lehetőségeim így mostanában nem nagyon járok sem edzésre sem versenyre, viszont ugyanúgy igazolt tagja vagyok a Hírös Hunoknak, így igen, van rá esély, hogy valamikor visszatérek. Idén már nincsen verseny, mert ugyanakkor van a szünet röplabdában, mint dartsban, de lesz egy évzáró rendezvény december végén, ahol a csapat magyar kupa győzelméért az érmet, illetve a kupát át tudjuk venni.

Fotó: Hírös Hunok