– Én bizakodó voltam a szezon előtt is, hiszen együtt maradt a csapat, ami nem egy elhanyagolható tényező. A vezetőség ugyanakkor a rajt előtt nem tűzött ki irreális célt, a 4-6. hely megszerzése volt irányunkban az elvárás. Ez talán most túl szerénynek tűnhet, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy meglehetősen sok csapat lett sötét ló a bajnokság elején. A Szabadszállás ugyanis a rajt előtt egy már-már megyei válogatott szintű csapattá erősödött, majd az utolsó pillanatban nem indult el, és szétszaladt a keret. Az onnan távozó játékosok aztán jelentősen megbolygatták az erőviszonyokat, ezért tűnt több csapat sötét lónak. A vezetőség ennek fényében tűzte ki a 4-6. helyet. A korábbi években tudtuk, hogy nagyjából a Félegyháza, Jánoshalma, Kalocsa, no meg a Kiskőrös négyesből kerülhetnek ki a dobogósok. Az idén azonban volt hat-hét csapat, amely erre esélyesnek tűnt. Ennek tudható be tehát a szerény és mértéktartó célkitűzés.

Én ugyanakkor bizakodtam, bíztam abban, hogy az élmezőnyben végzünk, hogy a dobogóra odaérhetünk, és nagyon örülök, hogy ez – a csapat hozzáállásának és mentális erejének köszönhetően – sikerült.

Plusz öröm a számomra, hogy a csapat menet közben jelentősen fiatalodott is. Bővült a keret Szedmák Rolanddal, aki visszatért Kecskemétről, ott van Barkóczi Ádám, Tóth Ákos, ők ifista korú játékosból lettek mára alapemberei a keretnek. Őket pedig jó, tapasztalt, rutinos, sokat látott futballisták egészítik ki, vagyis kijelenthetem, hogy ideális a keret összetétele. Mindezek alapján tehát egyrészt volt mitől tartani az idény kezdete előtt, ugyanakkor volt is miben reménykedni, volt mire alapozni a reményeket. Örülök annak, hogy a dobogó tetején végeztünk, de máris hozzáteszem, hogy véleményem szerint erőn felül teljesítettünk. Ugyanakkor az a helyes, ha mindenki marad két lábbal a földön. Annál is inkább, mert tavaly is az élen zártunk, az ősszel aztán alaposan lecsúsztunk. De minden év más, még egyszer ugyanabba a hibába szerintem nem fogunk beleesni, de az őszi szereplést követően a saját, idény előtti elvárásomat tartom, továbbra is a dobogón szeretnénk látni magunkat a záráskor. Meggyőződésem, hogy pozitív és sikerélményekben gazdag tavasz elé nézünk.