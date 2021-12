A klubnál nem terveznek nagy mozgást télen, ha igazolnak is, csak olyan játékos érkezhet, aki már a nyáron felállított követelményeknek is meg tud felelni.

– Tóth Ákos sportigazgatóval napi kapcsolatban vagyunk, természetesen nyitott szemmel járunk. Télen sokkal nehezebb igazolni, hiszen vagy szerződéssel rendelkezik valaki, akit ki kellene vásárolni, vagy szabadon igazolható, aminek pedig oka van. Az sem mindegy, milyen poszton akad elérhető játékos, hiszen például a középpályán jelenleg megvagyunk. Annak a játékosprofilnak is meg kell felelnie a kiszemeltnek, amit mi meghatároztunk: mentálisan, fizikálisan, taktikailag, technikailag és életmód szempontjából is vizsgáljuk a kiszemelteket. Ezek a kritériumok határozták meg a nyári kiválasztásunkat is, hiába beszélünk róla ritkán – mondta Szabó István.