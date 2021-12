A bevett hagyományoknak megfelelően ezúttal sem csak megyei első osztályú csapatokból invitáltak játékosokat, a bő keretbe három, a megyei másodosztályban szereplő játékos is kapott válogatott meghívót. A Déli csoportból ketten, a bajai Bölcskei Gábor és a sükösdi Lógó Zsolt, az Északiból pedig a kerekegyházi Gavula Levente. – Ahogy más években is, a keret láttán rögtön nagyon sokan nekem szegezték, és tudom, hogy nekem is fogják még szegezni a kérdést, hogy bizonyos játékosok, akiknek rutinjukat, tapasztalatukat, tudásukat tekintve a keretben lenne a helyük, miért nem kaptak meghívót, neveket inkább nem is mondanék, hiszen vannak ilyenek bőven – tért ki több, sokak által hiányolt játékosra Vanó Sándor. – Nos, erre ugyanúgy a versenykiírást tudom idézni, mint ahogy két évvel ezelőtt, amikor ugyanerről faggattak az érdeklődők. Szó szerint idézném nem a teljes szabályzatot, de az egyik idevágó részét: „Nem játszhat az amatőrök tornáján az a labdarúgó, aki korábban bármikor profi szerződéssel volt labdarúgóként alkalmazva, illetve valaha akár egyetlen alkalommal is hazai vagy külföldi nemzeti nagypályás labdarúgó-bajnokság élvonalbeli mérkőzésén szerepelt.”