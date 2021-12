Az első félidőben a nagy szél is támogatta a domináló vendégeket, és végül a 33. percben Varga kapus hatalmas kirúgását kellően meg is tolta ahhoz, hogy Lukács egyedül törjön kapura és a jobb alsóba vágja a labdát (0-1). A második félidőben a Kecskemét okosan a földön tartotta a labdát, ezzel ellensúlyozva a nagy szelet, és gyorsan meg is duplázta előnyét, Lukács lapos beadását Vágó pöckölte öt méterről a jobb alsóba (0-2). A Budaörs ezt követően próbálkozott, de nem volt erő a hazai támadójátékban, miközben a Kecskemét nagyon higgadtan és jól futballozott továbbra is. A 82. percben eldőlt a pontok sorsa, Nagy szöglete után többen is belefelejtek a labdába, végül néhány méterről Szalai Gábor tudott a léc alá bólintani (0-3). A Kecskemét ezzel megerősítette helyét az élbolyban a másodosztályban a többi eredménytől függetlenül, így elégedetten mehet a téli szünetre az együttes. A Merkantil Bank Liga küzdelmei január 30-án folytatódnak.

Forrás: Nyitray András