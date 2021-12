dr. Paic Róbert, a KNKSE vezetőedzője: – Az előző mérkőzésen a Szarvas ellen is győztünk 32–26-ra. Kemény meccsnek ígérkezett, de nagyon koncentráltan és jól álltunk hozzá. Az első félidőben megmutattuk, hogy mi uraljuk a mérkőzést. Jól ment a támadás és a védekezés is. A második félidőben alábbhagyott a koncentráció, látszott, hogy szezon vége van, a fejekben is volt egy kis probléma, de túl léptünk ezen, és végül hat góllal nyertünk. Ez volt az utolsó kiemelten fontos mérkőzés, amit sikerült is behúzni, most már a XVI. Ker. ellen simán kell nyernünk, bármilyen csapattal is megyünk. Fejben ott kell lenni, de azzal a mentalitással és hozzáállással, ahogy a szezon eddigi részében végeztük a munkánk nem lehet probléma, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az a cél, hogy minél nagyobb gólkülönbséggel nyerjünk, javítva a gólarányunkon, hogy a későbbiekben, ha ez lesz a szempont a feljutásnál, akkor ez is mellettünk szóljon. Tudom, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek, de ebben a pillanatban a két csapat között rettenetesen nagy különbség van, úgyhogy igyekszünk ezt a pályán is bebizonyítani.