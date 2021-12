A két csapat az első fordulóban már találkozott egymással szeptember végén, akkor a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 74–62-re tudta legyőzni a Kaposvári KK-t a Messzi István Sportcsarnokban.

Forray Gábor a mérkőzés előtt elmondta, az utóbbi hetek gondjai nem szűntek meg, de igyekeztek minden játékost a legjobb állapotba hozni. – Rövid idő áll rendelkezésünkre a kaposvári meccsig, egyedül 24-én kaptak pihenőt a játékosok, az összes többi napon edzünk – számolt be az ünnepek alatti munkáról Forray Gábor vezetőedző. – Nehéz helyzetben vagyunk továbbra is, hiszen a sérülések fennállnak, úgyhogy most a rehabilitáción és regeneráción van a fő hangsúly. A fentiek miatt nem a megszokott felállásban játszunk, ezért az optimális rotáció megszervezése a feladatunk, hogy minél hatékonyabbak tudjunk lenni – mondta a csapat állapotáról a vezetőedző.