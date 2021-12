Szüksége is volt a csapatnak a sikerre, hogy ne maradjanak le nagyon a többiektől. Bár még így is az utolsó helyet foglalják el a tabellán, de olyan szoros a hátsó mezőny, hogy a 12. Szentlőrinc és a 20. Tiszakécske között mindössze hat pont a különbség. Tömör tehát a hátsó régió, és így még érdekesebb a bajnokság, minden valószínűség szerint nagy küzdelmek várhatóak a tavaszi idényben is.