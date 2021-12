A Kecskeméti TE is nehéz helyzetbe került a szezon végére, hiszen a Tiszakécske és a Haladás ellen is 1–0-s vereséget szenvedett Szabó István csapata. Ennek is megvannak a maga okai, hiszen a szombathelyiek ellen meglehetősen rövid volt a kispad, különböző okok miatt nyolc játékosát nélkülözte a KTE. Nagy kérdés, hogy vasárnap milyen összetételben léphetnek pályára a lila-fehérek, akik még így is az ötödik helyen állnak a tabellán a fordulót megelőzően újoncként.