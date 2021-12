A regionális futsal­bajnokságban ötödik meccsére készül a lajosmizsei NNC Frogs, mely szerda este 20 óra 30 perces kezdéssel a sereghajtó, még pont nélkül álló Hódmezővásárhelyi FC-t fogadja a Polyák Imre Sportcsarnokban. A „Békák” eddig mindkét hazai meccsüket megnyerték, ráadásul 9–0-s gólkülönbséggel, ezt a sorozatot szeretnék folytatni most is. A szerdai meccsen egyben javítani is akarnak, hiszen idegenben már nem megy annyira, legutóbb Mórahalmon kaptak ki 6–5-re.

Kovács József (zöldben) küzd ellenfelével

Fotó: NNC Frogs